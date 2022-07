Husky rimane con la testa incastrata in un foro, salvata dai pompieri

Avventura a lieto fine per Maya una cagnolina Husky di 6 mesi finita rimasta bloccata nella notte tra mercoledì e giovedì con la testa in un foro di aereazione di un muro all’interno di un’abitazione di Via Santa Lucia ad Albignasego e salvata dai vigili del fuoco. L’animale sicuramente incuriosito da qualcosa è riuscito a infilare la testa nel piccolo buco, attraversando tutta la parete per poi rimanere bloccata nello stretto pertugio. I pompieri dopo un primo tentativo di sfilare l’animale, hanno optato per allargare il buco ed estrarre in sicurezza Maya che iniziava ad avere dei problemi di respirazione. La cagnetta una volta liberata, senza nessuna ferita, si è sdraiata davanti al ventilatore a godersi il fresco dopo la brutta avventura.