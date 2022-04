È morto Cedric, il cane poliziotto che ha aiutato a sequestrare chili di droga

Il cane poliziotto Cedric non c'è più. Aveva 14 anni e dopo la pensione era andato a vivere con il suo conduttore della polizia di Stato che si era affezionato.

Cedric era un cane poliziotto assegnato all'antidroga. Un pastore tedesco dal fiuto eccezionale che ha aiutato i poliziotti in tantissimi casi, stanando spacciatori e droga nascosta nei posti più impensabili. Nel corso degli anni ha aiutato a sequestrare diversi quantitativi di sostanza stupefacente in tutto il Triveneto, contribuendo a dare un duro colpo al traffico di droga sul territorio. Solo per citare un esempio, a Rovigo e Treviso Cedric ha fiutato dove erano nascosti rispettivamente oltre 30 chili di marijuana e dieci chili di hashish. Una vita dedicata alla caccia ai cattivi con il suo conduttore, un assistente capo della polizia. Proprio lui, quando a 10 anni è stato il momento di mandare Cedric in pensione, non è riuscito a staccarsi dal pastore tedesco talmente si era affezionato. Lo ha tenuto a casa con sè altri 4 anni, fino alla sua morte.