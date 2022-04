Cane si perde e si avvicina troppo ai binari ferroviari: salvato dalla Polfer

Negli ultimi sei giorni l’attività della polizia ferroviaria non si è limitata alla cattura di criminali. I poliziotti hanno salvato un cane che continuava a saltare i binari schivando i treni in transito.

Il fatto

Si era perso. Il cagnolino non capiva dove si trovava, era disorientato e impaurito. Si trovava in zona Vigodarzere ed era pericolosamente vicino ai binari ferroviari, li saltava, schivava i treni in transito a folle velocità. Era a un passo dal farsi investire. Ma non riusciva a calmarsi, né a trovare la strada di casa. La polizia ferroviaria, appena saputo del problema, è andata a cercarlo. Gli agenti lo hanno trovato spaventato e sono riusciti ad avvicinarlo con pazienza, restituendolo poi al proprietario. Sempre nello scalo di Padova, durante il fine settimana del 9 e 10 aprile i poliziotti hanno notificato due Daspo urbani nei confronti di persone che importunavano i viaggiatori in stazione. In tutto il Veneto nell’ultima settimana vi sono stati 16 indagati, 2.305 persone controllate, 228 pattuglie impiegate e 22 servizi a bordo treno.