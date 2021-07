Cani antidroga in azione, recuperati una quarantina di grammi di marjiuana

Martedì 13 luglio tre unità cinofile della Polizia Locale di Padova in azione. Nella prima mattinata in via Nino Bixio il cane Lucky unitamente al suo conduttore ha rinvenuto 9.03 grammi di marijuana raccolta in 13 buste ben occultate in una fessura del muro lungo la via. Nel pomeriggio verso le ore 16.30 il cane Red con il suo conduttore hanno perlustrato l'area prossima a via Tre Venezie recuperando 9.30 grammi di marijuana in sacchetto in nylon pronta e suddivisa in 10 dosi. La sostanza era occultata nel passaruota di un auto in sosta all'interno dell'area "Funghi". Successivamente, alle ore 17.30 anche l'unità cinofila con il cane Daryl, in un secondo passaggio in via Tre Venezie dove sono posizionati i cassonetti per il conferimento dei rifiuti solidi, ha rinvenuto un altro sacchetto contenente 22.01 grammi di marjiuana.