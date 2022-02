Cani antidroga allo Scalcerle, gli studenti: «Operazioni punitive e intimidatorie»

L'iniziativa del Preside dello Scalcerle, Giuseppe Sozzo, al suo primo anno allo Scalcerle dopo uno solo al Marchesifa discutere, soprattutto tra gli studenti. L'idea di chiamare le unità cinofile a scuola non è proprio piaciuta.

Ossimoro

«Se il preside è così preoccupato per la situazione dello spaccio all’interno dell’istituto bisognerebbe forse spostare l’attenzione sul confronto con gli studenti su queste tematiche, con formazione sopratutto medico psicologica sugli effetti delle sostanze stupefacenti - dichiara Francesco Alamani, studente della Rete degli Studenti Medi di Padova che frequenta lo Scalcerle - Credo proprio che un’informazione corretta sia più efficace delle azioni punitive. Queste operazioni punitive e intimidatorie sono ossimoro stesso dell’educazione, dicono gli studenti, modelli vecchissimi, che non fanno altro che dipingere i giovani come criminali e identità inaffidabili».

Il Preside

Il Preside Sozzo non è la prima volta che sale agli onori delle cronache per le sue iniziative. Nel febbraio 2018, si scatenò una polemica perché nell’ora di educazione fisica, alcune classi partecipano a lezioni di tiro a segno presso il poligono locale. Al tempo era preside dell’istituto Almerico da Schio di Vicenza. Sempre più o meno in quel periodo si fece notare per aver di fatto promosso un solo alunno di tutta la scuola. Un Preside vecchio stampo, nonostante la giovane età.

Timore



«La scuola non è questa, mettere timore agli studenti non è la soluzione - Continua Alamani -. Quando sono entrati in classe ci hanno detto di restare fermi al nostro banco e mettere gli zaini a destra del banco e il controllo è iniziato. Vedere i compagni preoccupati o agitati anche se non avevano fatto niente di male è brutto ma d’altronde quando ti entrano in classe 3 carabinieri e cominciano a controllarti come se per forza qualcuno dovesse avere qualche sostanza stupefacente addosso è normale . Tutto questo sotto agli occhi giudicanti del dirigente scolastico che ha assistito a tutto il controllo senza dire una parola. Questo strumento punitivo viene utilizzato solo in alcune scuole e sono quasi sempre istituti tecnici e professionali. E la conseguenza è solo una radicalizzazione del pregiudizio su questi studenti. Tolgono così dignità a quelle scuole già giudicate meno importanti o meno formative. È un pregiudizio che bisogna abbattere e poi serve investire maggiormente in queste scuole, visto anche l’aumento delle iscrizioni: 30,7 % negli istituti tecnici e 12,7 % negli istituti professionali».

Generazioni

Preoccupa i ragazzi questa volontà, da parte degli adulti, di imporre logiche che, è dimostrato, non hanno sortito gli effetti sperati e anzi hanno aumentato le distanze tra generazioni: «Tutto questo è solo repressione. Non vediamo perché non preferire programmi di prevenzione, consapevolizzazione e formazione - dichiara Irene Bresciani, coordinatrice della Rete degli Studenti Medi di Padova -. Ma soprattutto, l’obiettivo finale dovrebbe essere quello di aiutare gli studenti, in alcuni casi anche ad uscire da situazioni gravi con le droghe pesanti o leggere. Garantire sicurezza e sostegno, non giudicare o criminalizzare. I giovani sono molto di più di questa visione e superficiale e diffamatoria».