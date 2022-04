I cani antidroga della polizia locale scovano 700 grammi di sostanze in 14 giorni

Quasi 700 grammi di sostanze stupefacenti sottratti agli spacciatori. Questo il risultato raggiunto in 14 giorni dalle unità cinofile della polizia locale, impegnate quotidianamente sul territorio cittadino al fine di contrastare lo spaccio di droga. L’attività di Lucky, Red, Daryl e Luther e dei loro conduttori, unità cinofile specializzate nel rinvenimento di sostanze stupefacenti, si è concentrata nelle zone dove vengono maggiormente segnalati fenomeni di spaccio.

Le sostanze

La sostanza stupefacente, principalmente marijuana ed hashish, ma anche eroina e cocaina, viene occultata nei luoghi più insospettabili: cespugli, siepi, intercapedini, serrande di esercizi commerciali chiusi, contenitori per la raccolta dei rifiuti, cassette della posta. In questo modo gli spacciatori superano indenni i controlli delle forze di polizia in quanto risultano “puliti”, ma quando il cliente chiama per l’acquisto la sostanza, normalmente già suddivisa in dosi, viene recuperata dal nascondiglio e prontamente ceduta all’acquirente. In un’occasione, lo spacciatore, individuato ed inseguito dagli agenti, per scappare ha abbandonato un borsello che conteneva 127 grammi di marijuana suddivisa in 120 involucri già pronti per lo spaccio.

Cani antidroga

L’attività delle unità cinofile non si ferma qui: anche altre forze di polizia hanno richiesto in questi giorni l’ausilio dei cani antidroga della polizia locale, che hanno consentito ai carabinieri di Noventa Padovana di sequestrare circa 250 grammi di marijuana, contenuta all’interno di 5 vasi di vetro occultati in un garage durante una perquisizione domiciliare, e agli agenti della polizia di stato di denunciare un soggetto che nei pressi del Cavalcavia Borgomagno, durante un inseguimento, si era liberato di presumibile sostanza stupefacente, rivelatasi poi hashish per un peso totale di 27 grammi, lanciandola in una siepe; il cane ha fiutato la sostanza e ha permesso alla Polizia di Stato di procedere nei confronti della persona fermata.