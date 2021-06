Capalbo è il nuovo segretario provinciale del sindacato Fsp della polizia di Stato

Dopo aver ricoperto il ruolo di segretario regionale di Fsp dal 2014 e vari incarichi per conto della segreteria nazionale, Luca Capalbo, classe 1984 cosentino di origine, guiderà per i prossimi cinque anni la nuova squadra rappresentata da 10 segretari di base suddivisi per ogni comparto della polizia di Stato della provincia

Luca Capalbo è il nuovo segretario provinciale del sindacato Fsp Polizia di Stato di Padova. Eletto all'unanimità la mattina di giovedì 3 giugno durante il 3° congresso provinciale della sigla sindacale, tenutosi nell'auditorium del II reparto mobile di Padova, Luca Capalbo succede a Giuseppe Brasca in carica dal 2003 nella segreteria della seconda sigla sindacale di polizia della provincia patavina.

La carriera

Dopo aver ricoperto il ruolo di segretario regionale di Fsp dal 2014 e vari incarichi per conto della segreteria nazionale, Luca Capalbo, classe 1984 cosentino di origine, guiderà per i prossimi cinque anni la nuova squadra rappresentata da 10 segretari di base suddivisi per ogni comparto della Polizia di Stato della provincia. Il congresso provinciale di Fsp Polizia, presieduto dal comitato elettorale guidato dal vicario regionale Maurizio Ferrara, si è svolto nel pieno rispetto delle misure anti Covid, nell'ambito dei lavori di rinnovo delle cariche della segreteria nazionale del sindacato che si chiuderanno il 7 e l'8 luglio a Pomezia con l'elezione del nuovo segretario generale. Nella stessa mattina alla presenza del Segretario nazionale Gianni Pollastri e delle autorità presenti alla manifestazione è stata inaugurata la nuova sede di Fsp dedicata alla memoria del collega Michele Lattanzi, prematuramente scomparso a causa di una grave malattia. All’inaugurazione erano presenti la moglie i genitori ed i figli del collega non che il cappellano della polizia don Ulisse che ha benedetto la struttura ospitata all’interno del II Reparto mobile di Padova.