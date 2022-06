Caporalato e sfruttamento, condanne e multa per i vertici di BM Service

Dallo sfruttamento del lavoro alle lesioni, rapina e il sequestro di persona: di questo dovevano rispondere i titolari di BM Service e i loro collboratori. In tutto dodici persone.

Condanna

L’azienda, con sede a Lavis, in provincia di Trento, procurava in appalto lavoratori ad aziende grafiche italiane in condizioni di sfruttamento, tra cui anche Grafica Veneta di Trebaseleghe. È stata quindi messa la parola fine al caso di Grafica Veneta. In nove, tutti pakistani, hanno patteggiato la loro pena per un totale di 26 anni, mentre tre sono risultati irreperibili. BM Service è stata in inoltre condannata a una pena pecuniaria di 72.240 euro.