Si cappotta con l'auto sulla A4

Un’uscita autonoma di strada con capottamento, avvenuta pochi minuti dopo le 12 di domenica 1° agosto al chilometro 367 est dell'autostrada A4 Padova-Venezia in direzione Trieste, ha coinvolto un’auto, a bordo della quale viaggiavano 4 cittadini di nazionalità moldava.

Illesi

Il sinistro si è verificato, per cause al vaglio della Polizia Stradale di Mestre, nel tratto compreso tra Padova Est e il bivio con la A57, in territorio di Vigonza. L’auto è uscita di carreggiata, rovesciandosi nella via di servizio laterale: illesi gli occupanti.

Incidente

Sul luogo dell’incidente, oltre alle pattuglie della Polstrada, sono intervenuti precauzionalmente il Suem-118, personale e mezzi del soccorso meccanico e di Concessioni Autostradali Venete, con il coordinamento del Centro Operativo della Società autostradale a Mestre. L’intervento, che interessa la corsia di emergenza, sta provocando solo rallentamenti per curiosi. Prosegue regolarmente la domenica di esodo, contrassegnata da bollino giallo: nel pomeriggio probabile intensificazione del traffico per i rientri, anche in direzione Milano.