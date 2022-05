Giovane capriolo resta incastrato in un cancello: viene liberato dai vigili del fuoco

Per tre volte si è incastrato tra le sbarre di un cancello, probabilmente attratto da qualcosa. Un giovane capriolo è stato salvata dai vigili del fuoco.

Il capriolo

La mattina di venerdì 27 maggio si è sentito il verso di un capriolo in via Ventolone ad Arquà Petrarca. Un giovane capriolo era rimasto incastrato tra le sbarre di un cancello, forse inseguendo qualcosa. I residenti hanno chiamato i vigili del fuoco che con delicatezza lo hanno liberato. Ma mentre la squadra se ne stava andando il capriolo è tornato verso il cancello, forse attratto da una luce o un movimento e si è incastrato di nuovo. I pompieri sono tornati indietro e dopo che lo hanno liberato una seconda volta il testardo animale è andato a infilarsi di nuovo nell'inferriata del cancello. Così i vigili del fuoco lo hanno trattenuto fino all'arrivo della polizia provinciale che lo ha preso in custodia per liberarlo nei boschi.