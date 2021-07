Tiene in casa una carabina non denunciata: l'arma viene sequestrata e l'uomo denunciato

Non riceveva l’affitto dal suo inquilino e ha chiamato i carabinieri. Arrivati all’appartamento hanno trovato una carabina ad aria compressa la cui detenzione non è stata denunciata.

La vicenda

Tutto è cominciato per il mancato pagamento dell’affitto. Nella tarda serata di giovedì 1 luglio un uomo ha chiamato i carabinieri chiedendo aiuto perché il suo inquilino non pagava l’affitto. Così i militari si sono presentati all’abitazione di Piazzola sul Brenta dove vive un 80enne. Mentre parlavano i carabinieri hanno notato una carabina ad aria compressa, di un calibro per cui è obbligatorio denunciarne la detenzione: l’arma era stata denunciata alla questura di Padova nel 1972 ma l’80enne non ha più denunciato la sua detenzione nei vari traslochi ai comandi competenti. La carabina è stata sequestrata e l’anziano è stato denunciato.