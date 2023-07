Esce dal coma il carabiniere investito dallo stalker. In ospedale arriva anche il prefetto Messina

E' uscito dal coma il carabiniere ferito dopo la sparatoria in vicolo Castelfidardo alla Sacra Famiglia. Domani, 31 luglio, riceverà anche la visita del nuovo prefetto, Francesco Messina. L'uomo è ricoverato in ospedale dal 14 luglio scorso, dopo che era stato investito da Haxhi Collaku, l’albanese 55enne che era andato sotto casa dell’ex moglie nonostante i divieti di avvicinamento. L'uomo è stato poi ucciso da un altro carabiniere, finito sotto inchiesta per eccesso colposo di legittima difesa con uso di armi per aver sparato 4 colpi contro lo stalker. Le cure sembrano registrare risultati confortanti, tant'è che è stato risvegliato dal coma farmacologico al quale era stato sottoposto. Ha ferite alla gamba sinistra che ha rischiato di essere amputata. Al momento la circolazione sanguigna sembra essere stata recuperata e il paziente è stato trasferito dalla Rianimazione al reparto di degenza.