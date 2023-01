Ospite della comunità pretende un posto anche per moglie e figlio, aggredisce i carabinieri e finisce in manette

I carabinieri della radiomobile di Padova hanno arrestato il liberiano A.K., di 31 anni, per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, ospitato presso una comunità in città, pretendeva che anche la moglie di 27 anni e la figlia di 6 anni vi fossero ospitati, nonostante gli operatori della comunità gli avessero fatto presente che non era possibile. All’arrivo della pattuglia, l’uomo si è scagliato contro i carabinieri, che a fatica sono riusciti a immobilizzarlo, anche perché sostenuto dalla moglie, che è stata denunciata per lo stesso reato in stato di libertà.