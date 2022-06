Meno furti e rapine, ma tanti interventi: i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai carabinieri

In occasione del 208esimo anniversario di fondazione dell'Arma dei carabinieri, nella sala rapporto della caserma "Codotto e Maronese", sede del Comando Legione carabinieri "Veneto", sono stati illustrati i risultati conseguiti nell'ultimo anno dai vari reparti.

Dati

Dall’esame dei dati statistici riguardanti il comando provinciale di Padova si riscontra come la percentuale di perseguibilità arrivi all’89% del totale dei delitti in generale: infatti, a fronte di 31.731 delitti consumati in tutto l’ambito territoriale provinciale, in 28.228 casi procede l’Arma. L’azione di contrasto svolta dai carabinieri in provincia si attesta su valori sempre elevati: in particolare nel 2021 sono state denunciate complessivamente 4.973 persone. Le persone arrestate sono state 491. Si osserva una diminuzione, rispetto il 2019 del 26% dei furti in generale e dell’11% delle rapine. Si segnala, inoltre, che rispetto al 2019 si è registrata una riduzione della delittuosità in generale di oltre l'11,5%.