Social e codice della strada: i bimbi del centro estivo a lezione dai carabinieri

Spigliati, curiosi e attenti. Una trentina di bambini hanno ascoltato e poi sommerso di domande il colonnello Marco Turrini e i carabinieri della compagnia di Abano durante un incontro sulla legalità tenutosi a Villa Centanini, al centro estivo di Pozzonovo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’incontro

La mattina di mercoledì 29 luglio, sotto l’ombra del portico, trenta bambini e ragazzini tra i 6 e 12 anni hanno partecipato all’incontro promosso dall’amministrazione di Pozzonovo con l’Arma dei carabinieri. Seduti distanziati e con le mascherine hanno ascoltato il comandante della compagnia di Abano Terme, il colonnello Marco Turrini, che assieme ai collaboratori della stazione di Tribano e del radiomobile di Abano, ha spiegato cosa vuol dire lavorare come carabiniere e come è strutturata l’Arma. Sono stati approfonditi anche temi vicini alla vita quotidiana dei giovanissimi, come l’uso corretto dei social network, al cui interno spesso si sviluppano fenomeni come il bullismo, e anche l’educazione stradale. Tantissime le domande e le curiosità che sono state rivolte al colonnello Turrini.