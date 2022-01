Fuggono all'alt dei carabinieri, nascondono droga e un coltello

All’alt dei carabinieri sono scappati: in auto avevano diverse dosi di droga. Due 24enni sono stati arrestati.

L’arresto

Mercoledì 26 gennaio i carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Este si trovavano in via Mandolare a Ospedaletto Euganeo e hanno notato un’auto sospetta. Hanno dato l’alt che non è stato rispettato ed è scattato l’inseguimento a cui si è aggiunta una pattuglia di Montagnana e una dell’aliquota operativa in supporto. È durato poco perché i due 24enni di origine marocchina, entrambi senza fissa dimora, hanno abbandonato l’auto per fuggire a piedi e sono stati bloccati. I due ragazzi e l’auto sono stati perquisiti: il bilancio è di 24 grammi di hashish e 34 di cocaina, confezionati in dosi, un bilancino di precisione, un coltello sporco di residui di droga e una pistola giocattolo a cui era stato tolto il tappo rosso. I due sono stati arrestati per detenzione a fini di spaccio di stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale, a cui si aggiunge una denuncia per detenzione abusiva di arma.