Una settimana assieme ai carabinieri: coinvolte due studentesse del Fanoli

Dal 7 al 14 giugno, la compagnia carabinieri di Cittadella è stata la “base operativa” per il progetto alternanza scuola-lavoro di due studentesse del liceo artistico Fanoli di Cittadella, frequentanti la classe 4°, che hanno lavorato in ambiente esterno per 7 giorni, con materiali messi a disposizione dalla ditta “Il Centro del Colore” di Cittadella, per effettuare il restauro dello stemma araldico dell’Arma dei carabinieri, posto nello spazio verde dell’ingresso pedonale.

Il progetto

La convenzione, stipulata tra l’istituto scolastico e l’Arma, fa parte di un progetto promosso da anni dal Comando generale dell’Arma dei carabinieri sulla cultura della legalità, mediante incontri mirati presso le scuole primarie e secondarie, che vuole offrire a tutti gli studenti un’occasione di confronto, di dialogo e di conoscenza dell’Arma che li aiuti a respingere le seduzioni di tutto ciò che è illegale, favorire comportamenti orientati nel rispetto delle regole di convivenza civile, così da avvicinare gli stessi all’istituzione, al fine di favorire l'accettazione e la pratica del valore della legalità. La permanenza delle due giovani studentesse nella caserma, che hanno condiviso la giornata con i militari di stanza a Cittadella, ha consentito di fornire spunti ai ragazzi per comprendere l’attività svolta dai carabinieri a vantaggio delle comunità e le difficoltà che ci sono nello svolgere questo compito, nonché fornire momenti di confronto da condividere con i coetanei, come ad esempio l’orientamento professionale all’uscita dal percorso scolastico.