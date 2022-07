Fornisce ai carabinieri una finta identità: arrestato

Quando i carabinieri hanno cercato di identificarlo, un diciannovenne tunisino ha pensato bene di fornire un alias. Si tratta di uno straniero che si trova in Italia senza fissa dimora, già noto alle forze dell'ordine. E' successo ieri pomeriggio 16 luglio 2022 in via Pioveghetto a Padova. I militari della Radiomobile di Padova hanno voluto approfondire la vicenda attraverso la centrale operativa ed è emerso che il tunisino aveva un altro nome. Per questo motivo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per false attestazioni sulla propria identità personale.