La bomboletta di spray urticante non a norma gli costa una denuncia: nei guai un 32enne

Se ne stava seduto in macchina con una bomboletta di spray urticante non a norma. I carabinieri lo hanno denunciato per porto ingiustificato di armi o oggetti atti a offendere.

Il fatto

Nella serata di martedì 28 luglio i carabinieri della stazione di Rubano hanno notato un 32enne di origine tunisina domiciliato a Campodarsego che sedeva nella sua auto, parcheggiata di fronte a un esercizio commerciale chiuso di Rubano. Durante la perquisizione i carabinieri hanno scoperto una bomboletta di spray urticante non a norma che è stata sequestrata.