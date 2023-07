Carabinieri e Polizia impegnati in controlli su tutto il territorio: arrestato un trentenne

In tutta la provincia di Padova è stata una notte di controlli per quanto riguarda le forze dell'ordine. Impegnati sia gli uomini della Questura che i Carabinieri. Le due operazioni hanno portato a denunce, segnalazioni e in un caso anche ad un arresto.

Controlli dei carabinieri

La Compagnia dei Carabinieri di Cittadella ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio per il contrasto dei reati in materia di stupefacenti da parte della nei comuni di Tombolo, San Martino di Lupari e Camposampiero.

Sono stati controllati 70 veicoli e 7 esercizi pubblici. L'operazione ha portato a un arresto, una denuncia e la segnalazione al Prefetto di Padova di un assuntore di sostanze stupefacenti. In totale, nell'arco della seratas sono stati sequestrati 13,02 grammi di sostanze proibite. Tra i controllati un giovane 30enne residente a San Martino di Lupari trovato in possesso di 0,40 grammi di cocaina. I militari dell'Arma, per via dei precedenti specifici dell'uomo, hanno proceduto poi anche alla perquisizione del suo domicilio trovandoci all'interno altri 12 grammi di polvere bianca e un bilancino di precisione e del materiale usualmente utilizzato per il confezionamento delle dosi. Il 30enne è stato tradotto nelle camere di sicurezza della Compagnia di Cittadella ed è in attesa di un processo per direttissima.

Segnalato alla Prefettura di Padova un cittadino cinese di 40 anni. L'uomo è titolare di un bar del camposampierese. Alla vista dei Carabinieri entrare nel suo locale, ha immediatamente consegnato una bustina contenente 0,68 grammi di metanfetamina. Controllato anche il bagno del locale, quello dedicato ai clienti, dove sono stati rinvenuti altri 0,34 grammi di cocaina. La sostanza è stata sequestrata a carico di ignoti. Al titolare, oltre alla denuncia, è stata infine imposta la chiusura del locale.

Controlli effettuati dalla Polizia

Nel corso della serata di ieri è stato disposto un servizio di controllo straordinario del territorio nei Comuni di Selvazzano, Rubano e Mestrino, che ha visti impiegati equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine del Veneto e personale, in divisa ed in borghese, della Questura di Padova.

Durante il servizio sono stati effettuati tre posti di controllo lungo le strade principali di ingresso e di uscita ai predetti Comuni, controlli ad esercizi pubblici, parchi ed altre aree cittadine. In particolare è stata attuata un’assidua attività di prevenzione nei pressi del Centro commerciale a Mestrino e dei giardini limitrofi alla Chiesa principale, al fine di evitare il compimento di fatti di reato legati al fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti ed alla microcriminalità. Nel corso dell’attività, nello specifico, gli uomini in divisa della Polizia di Stato hanno identificato 59 persone, 8 con precedenti a carico. Controllati 23 veicoli, nonché gli avventori di 3 locali pubblici siti in via dell’Artigianato a Mestrino, in via della Provvidenza a Rubano ed in via Forno ai confini con Sarmeola.