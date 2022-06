Controlli no stop dell'Arma, in quattro nei guai per spaccio, furto e resistenza

Task force dei carabinieri della Compagnia di Padova impegnati in un servizio straordinario teso a debellare ogni forma di reato. Tra il 17 e il 18 giugno i militari dell'Arma sotto la supervisione del Comando provinciale hanno identificato 35 persone, controllato 26 auto e denunciato quattro stranieri. In via Giotto un nordafricano di 44 anni è stato trovato in possesso di un grammo di cocaina suddiviso in due dosi ed è stato indagato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La cocaina è stata sequestrata. In via Venezia un cittadino romeno di 35 anni, per evitare di essere identificato ha spintonato il personale in divisa. Una volta bloccato è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Nei guai è finito anche un uomo originario della Polonia che in via Venezia all'interno del centro commerciale Giotto ha asportato tre paia di occhiali per un valore complessivo di 612 euro. Fermato dalla vigilanza e consegnato all'Arma, dovrà rispondere del reato di furto. E' stato infine denunciato per aver fornito false generalità ai militari che lo avevano fermato per un controllo un uomo di 25 anni originario del Burkina Faso.