Trovato il furgone con cui è stato portato via il bambino: si trovava in provincia

Il furgone è stato trovato. I carabinieri hanno rintracciato il mezzo usato per sottrarre il bimbo di 5 anni alla mamma nella mattinata di martedì.

Il ritrovamento

Intorno alle 22.30 di mercoledì 6 ottobre una pattuglia dei carabinieri di Limena ha rintracciato il furgone dai vetri oscurati Mercedes Vito nero usato dal papà del bimbo e da tre complici per portare via il piccolo. Il mezzo era stato lasciato in via Martin Piva, all'altezza del civico 8, dove ha sede l'officina "Veba". Il veicolo è stato portato in una zona protetta per i rilievi tecnici. La pista che portava al confine con la Slovenia, suggerita da un testimone che sui social ha detto di aver visto il furgone parcheggiato in provincia di Gorizia, si smonta.