Aveva accoltellato un connazionale violando i domiciliari: è stato condotto in carcere

Viola i domiciliari e accoltella un connazionale: la bravata gli è costata il ritorno in carcere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il fatto

Mercoledì 29 luglio un tunisino pregiudicato, da mesi agli arresti domiciliari per fatti di droga (è stato condannato a 2 anni e 10 mesi perché trovato in possesso di 4 etti di eroina), si è allontanato dal proprio appartamento e ha accoltellato un connazionale, forse per gelosia, procurandogli un’emorragia alla gamba destra. Arrestato dalla polizia, ora si trova in carcere.