Finisce in carcere per aver accoltellato e speronato l'auto di un giovane dopo una lite al bar

Il fatto

Nella mattinata di martedì 9 febbraio i carabinieri di Camposampiero hanno arrestato un 31enne di San Giorgio in Bosco eseguendo l’ordinanza di custodia cautelare della Procura. L’uomo è accusato di tentato omicidio, danneggiamento aggravato, minaccia aggravata e possesso di armi od oggetti atti a offendere. I fatti in questione risalgono allo scorso 25 ottobre. Intorno a mezzanotte e mezza, all’esterno del bar Giodi di San Giorgio delle Pertiche il 31enne si è scagliato contro un 21enne di origine marocchina ferendolo con un taglierino a seguito di una lite. Poi è salito sul proprio furgone e ha speronato l’auto sulla quale nel frattempo la vittima era salita per sfuggire al suo aggressore. Non solo, ha distrutto anche alcuni arredi esterni del bar. Vista la vicenda, la Procura ha deciso che il 31enne fosse condotto in carcere.