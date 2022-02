Carlo Alberto, oggi l'ultimo saluto: la drogheria di Prato della Valle gli intitola le sue caramelle preferite

Tutti presenti per l'ultimo saluto: si terranno oggi, martedì 1 febbraio, alle ore 14.30 nella Basilica di Sant'Antonio i funerali di Carlo Alberto Conte, il 12enne deceduto in seguito a un attacco cardiaco mentre era impegnato in una corsa campestre nel Trevigiano.

Carlo Alberto

Prevista una grande folla al Santo: oltre alle Fiamme Oro, che si presenteranno in tuta di rappresentanza, ci sarà anche l'intera scuola media "Pascoli" (frequentata da Carlo Alberto), con tutti gli studenti e i docenti che, alla luce della vicinanza alla Basilica, effettuernno insieme a piedi il breve tragitto. Continuano, intanto, gli omaggi al 12enne, a cui è già stato intitolato il Cross della Vittoria a Vittorio Veneto (Treviso), dove ha avuto il malore fatale: come riporta "Il Mattino di Padova" Daniele Bettella, titolare della storica drogheria Preti di Prato della Valle - a pochi passi da dove abitava Carlo Alberto - ha deciso di dedicargli i "Senatori alla violetta", liquirizie di cui era ghiotto e che ora portano il suo nome.

Funerali

Sarà possibile seguire i funerali di Carlo Alberto via streaming grazie ai due canali attivati dai frati della Basilica del Santo a questo link e a questo link.