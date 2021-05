Carmignano di Brenta: fermato alle 2 di notte con tasso alcolemico record

Fermato ben oltre l'orario stabilito dal Dpcm, immediatamente i carabinieri si sono accorti che l'uomo fosse in stato di alterazione e lo hanno sottoposto all'alcoltest

Viaggiava a bordo dela sua Ford Focus un quarantaquattrenne di Cittadella quando è stato fermato per accertamenti. Erano circa le due di notte quando una pattuglia dei carabinieri gli ha intimato l'alt.

Record negativo

L'uomo era in giro nonostante il coprifuoco. Immediatamente i carabinieri si sono accorti che l'uomo fosse in stato di alterazione e lo hanno sottoposto all'alcoltest. Risultato positivo, nell'uomo è stato riscontrato un tasso alcolemico da record, pari a 3,38 g/l. Inutile dire che all'uomo è stata immediatamente ritirata la patente e deferito in stato di llibertà.