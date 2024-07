Non rispettano le restrizioni: i banditi della locanda tornano in carcere

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cittadella, congiuntamente ai militari della stazione di Carmignano di Brenta e del Nucleo Forestale di Grantorto, hanno dato seguito ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cittadella sostituita con quella della custodia in carcere a carico di due indagati. I due sono stati arrestati l'11 aprile per rapina e resistenza a pubblico ufficiale in quanto, dopo aver consumato il pranzo presso una locanda della zona di Carmignano di Brenta, la trattoria Rigon di via Ospitale, raggiunta la cassa si sono impossessati di alcune chiavi del locale, cercando di allontanarsi furtivamente. La titolare nel tentativo di fermarne la fuga è stata aggredita dai due che sono riusciti a scappare.

L'arresto

Gli equipaggi dei carabinieri, preventivamente allertati tramite la linea 112, li hanno rintracciati presso la vicina stazione ferroviaria dove i due hanno aggredito anche i militari che comunque li hanno bloccati e arrestati per rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Su disposizione della Procura della Repubblica di Padova gli arrestati sono stati tradotti in carcere, a Padova lui, a Verona lei. A seguito della successiva convalida dell’arresto ai due è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Cittadella.

Ancora guai

Successivamente la coppia, entrambi di 37 anni, lui marocchino e lei residente in provincia di Vicenza, in più occasioni, ha violato la misura: il 7 luglio sono stati sorpresi nei pressi del supermercato “Conad” di Carmignano di Brenta mentre disturbavano gli avventori. L’uomo è stato peraltro segnalato per aver violato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel comune di Carmignano di Brenta per tre anni emesso dal questore di Padova. Nello stesso giorno hanno rapinato un bar dello stesso centro dove, usando violenza al titolare, hanno asportato due bottiglie di birra. L'8 luglio in ospedale a Cittadella a seguito del rifiuto di consegnare alcuni pretesi farmaci hanno posto in essere condotte di disturbo verso i pazienti, inveendo contro il personale medico. Tutto l'incartamento a loro carico maturato in questi giorni ha portato l'autorità giudiziaria ad emettere nuovamente a loro carico la misura restrittiva del carcere.