Carmignano di Brenta, Gratteri presenta il suo libro su Falcone e Borsellino

Si parlerà di lotta alla mafia e dei suoi protagonisti sabato 4 dicembre a Carmignano di Brenta. Nell’ambito degli incontri con l’autore del Dicembre Carmignanese, il Magistrato Nicola Gratteri presenterà il suo libro “Non chiamateli eroi. Falcone, Borsellino e altre storie di lotta alle mafie” (Mondadori), scritto assieme a Antonio Nicaso.

30 anni dopo

L’appuntamento è alle 20.45 nella Sala Consiliare del Municipio (Piazza Marconi). Porterà i suoi saluti Eric Pasqualon, Sindaco di Carmignano di Brenta e interverrà Lorena Bisi, Consigliere delegato alla Cultura. Presenta la serata Filippo Tosatto, Giornalista de "Il Mattino di Padova". A 30 anni dalla morte di Falcone e Borsellino, una raccolta di storie e personaggi per raccontare ai ragazzi il loro coraggio e per continuare a lottare contro le mafie nel loro nome. Nicola Gratteri e Antonio Nicaso ricordano le vite di chi, guardando la mafia negli occhi, ha deciso di difendere le proprie idee, la propria dignità. «Le parole sono pietre. Usiamole per costruire ponti, per unire le coscienze di chi non sopporta più la tirannide delle mafie, l'ipocrisia di chi dovrebbe combatterle e le menzogne di chi continua a girarsi dall'altra parte»

Gratteri

Nicola Gratteri è Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria. E' uno dei magistrati più impegnati nella lotta alla 'ndrangheta e vive sotto scorta dall'aprile del 1989. Salvato per caso ad un attentato dinamitardo nei suoi confronti, è una delle figure che meglio conosce i meccanismi delle tre diverse mafie che prosperano in Italia, Mafia, Camorra, 'Ndrangheta.