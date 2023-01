Volano dal tetto dell'azienda, due operai elitrasportati in ospedale

Duplice infortunio sul lavoro oggi, 26 gennaio poco dopo le 8 del mattino alla Cartotecnica Veneta spa di via Postumia 1 nella zona industriale di Carmignano di Brenta. Due dipendenti di una ditta esterna, un uomo e una donna, mentre si trovavano sul tetto dell'azienda impegnati nel loro lavoro, per cause ora al vaglio dello Spisal sono volati nel vuoto. Un volo tremendo che ha provocato seri danni alle due persone coinvolte.

I soccorsi

L'allarme ai numeri d'emergenza è stato immediato. A Carmignano sono atterrati l'elisoccorso del Suem 118 di Padova e di Treviso. Uno dei due operai, con traumi importanti alla testa, è stato intubato e trasportato in ospedale a Padova in prognosi riservata. Le sue condizioni sono critiche. I medici che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. Il secondo ferito, con traumi agli arti, è stato elitrasportato a Treviso. Non sarebbe in pericolo di vita. In azienda, mentre l'attività si è fermata per consentire agli operatori di terminare gli accertamenti, sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Cittadella per tutti gli accertamenti del caso. Al momento non è dato sapere cosa abbia provocato la doppia rovinosa caduta nel vuoto.