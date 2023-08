Fortunale ormai alle spalle, restano danni e criticità

Il fortunale che a cavallo tra fine luglio e la prima settimana di agosto ha sconvolto il padovano sembra ormai alle spalle, ma anche ieri 5 agosto non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco. I pompieri sono dovuti accorrere per la messa in sicurezza del tetto di una casa, un tempo in servizio della ferrovia in via Provinciale a Carmignano di Brenta.

Altri lavori nell'Alta

Gli operatori del 115 hanno lavorato ieri anche in tre singole abitazioni per rimuovere i tetti che il fortunale ha distrutto. Gli interventi sono avvenuti nelle ore della mattinata a Laghi e Santa Croce Bigolina. L'emergenza è formalmente cessata, ma alcune famiglie non hanno ancora il tetto protetto e dovranno farlo con fondi propri. Un ruolo importante in questi giorni l'hanno avuto i volontari della Protezione civile che sono rimasti operativi giorno e notte, pronti ad entrare in azione nel caso qualche famiglia si trovasse in oggettiva difficoltà.

Criticità anche a Brugine

Il fortunale ha lasciato strascichi anche nel comune di Brugine nella Saccisica dove in via Arzarini un albero ieri è caduto al suolo. Sono intervenuti in questo caso i vigili del fuoco per liberare la strada e mettere in sicurezza l'intera area. Per pura casualità nessun mezzo è rimasto coinvolto dal crollo e non si segnalano feriti. Per la prossima settimana in tutta la provincia di Padova è in programma un'attenta analisi degli alberi potenzialmente pericolanti che potrebbero essere abbattuti per evitare situazioni di pericolo per la popolazione interessata.