In casa custodiva 4 etti di hashish: in manette uno spacciatore

Continua senza sosta l'attività antidroga dei carabinieri del comando provinciale di Padova. Gli investigatori dell'Arma della Stazione di Carmignano di Brenta, impegnati in un’intensa attività di contrasto allo spaccio di stupefacenti, da diverso tempo stavano monitorando i movimenti di un uomo di 27 anni romeno residente proprio a Carmignano, disoccupato e conosciuto alle forze dell’ordine per reati inerenti lo spaccio. Notato più volte in situazioni ambigue, i militari lo hanno tenuto sott’occhio finché hanno deciso di procedere al suo controllo.

Il controllo

Ieri 20 febbraio è stato fermato all’interno di un bar e nella circostanza ha mostrato un atteggiamento piuttosto nervoso. E' stato accompagnato in caserma. Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di un pezzo di hashish del peso di 23.42 grammi. Avendo il ragionevole sospetto che potesse detenere a casa altro stupefacente i militari insieme a lui si sono recati nella sua abitazione dove hanno effettuato una perquisizione domiciliare. Nell’armadio della sua camera da letto hanno trovato e sequestrato 4 panetti di hashish del peso complessivo di 400 grammi confezionati e riportanti l’etichetta di una nota marca di cacao solubile. Alla luce di quanto emerso nel corso dell’attività svolta, il 27enne è stato arrestato e portato in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria. Dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.