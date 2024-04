Tromba d'aria a Carmignano, notte di passione per i residenti

E' stata una Pasqua di paura per i residenti di Carmignano di Brenta. Nel tardo pomeriggio di ieri primo aprile una tromba d'aria ha coinvolto l'intero territorio lasciando una scia di danni incalcolabili. Al momento non risultano feriti tra i presenti, ma la paura che potesse succedere qualcosa di grave è apparsa chiara tra i cittadini. La situazione nel paese dell'alta padovana è tornata alla normalità solo nella mattinata odierna. Enormi i disagi tra la popolazione. L'amministrazione comunale si è messa a disposizione della collettività per qualsiasi bisogno. Al momento non è possibile calcolare i danni, che sono comunque quantificabili in diverse migliaia di euro.

Il punto trasmesso dai vertici del Comune nell'immediatezza dei fatti

«In seguito alle forti raffiche di vento avvenute nel nostro territorio, in questo momento ci sono alcune vie interrotte al traffico, in particolare via Trento e Via Brenta, per caduta di alberi e diverse zone ancora senza corrente. Abbiamo attivato la Protezione Civile ed i Vigili del Fuoco che stanno intervenendo per il ripristino della viabilità e contattato Enel per la riattivazione della linea. Al momento non conosciamo ancora le tempistiche di risoluzione del disagio. Vi chiediamo inoltre di segnalarci eventuali problematiche».