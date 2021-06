Al Carmine nasce l'Associazione il Borgo dei Poeti che mette insieme esercenti e facoltà di Lettere

Bressa: «La presenza di offerta di socialità e cultura in tutta la città è un obiettivo che va perseguito per valorizzare angoli preziosi della nostra città, come appunto il quartiere del Carmine». Durante gli eventi l'amministrazione sperimenterà la chiusura alle auto di via Tasso

Mercoledì 2 giugno, nel quartiere del Carmine, prende il via il percorso dell’associazione il Borgo dei Poeti. Si è scelto come primo evento un omaggio al Petrarca e la lettura di alcune poesia del Petrarca di fronte al monumento a lui dedicato.

Borgo dei Poeti

Presenti anche l’assessore alla cultura Prof Colasio, e il docente di lettere Antiche Franco Tomasi che con il Prof Luciano Bossina è tra i promotori di questa collaborazione tra la facoltà di lettere e la neonata associazione. L’idea è quella di portare, ogni mercoledì, poesia e letteratura tra le strade del quartiere. Al momento della presentazione dell’associazione che include gli esercenti del borgo, a benedire il nuovo percorso anche il parroco della Basilica di santa Maria del Carmine, Don Matteo.

Socialità e cultura

Non solo poesia ma anche musica e divertimento nel programma che sarà svelato mercoledì 2 giugno alle 18. Lo scopo dell’associazione è di rendere più vivo uno spazio alle porte del centro ricco di storia e di monumenti. Per questo l’amministrazione comunale ha sposato il progetto sostenendolo. «Sono il genere di iniziative che incoraggiamo. La presenza di offerta di socialità e cultura in tutta la città è un obiettivo che va perseguito per valorizzare angoli preziosi della nostra città, come appunto il quartiere del Carmine. Il completo sostegno all’associazione da parte dell’amministrazione è dimostrato anche da una sperimentazione che si vuole mettere in atto in occasione degli appuntamenti che l’Associazione propone, con la chiusura al traffico delle auto di via Tasso. Una soluzione caldeggiata da residenti ed esercenti che si sperimenterà proprio in occasione degli appuntamenti promosso dal Borgo dei Poeti», ha dichiarato l’assessore al commercio, Antonio Bressa.