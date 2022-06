Il Carnevale d'estate apre la stagione degli spettacoli a Carmignano

a Carmignano di Brenta il Carnevale è stato festeggiato questo fine settimana appena trascorso: un po' fuori stagione, ma la 50esima edizione del Carnevale di Carmignano, con a seguire l'evento Freak, hanno avuto un incredibile successo, confermando piazza Marconi di Carmignano di Brenta un punto di riferimento per l'area dell'Altapadovana.

L’Estate Carmignanese edizione 2022 ha esordito sabato 25 giugno portando in piazza due eventi, il Carnevale alle ore 21:00 e poi a seguire alle ore 22:30 una serata dedicata ai giovani con l’evento Freak; piu? di 4.000 persone sono scese in piazza per godersi la bellissima sfilata dei diversi carri allegorici, per cenare presso i vari punti ristoro e per poi partecipare al Freak. Tantissime le famiglie presenti in piazza per la gioia anche dei piu? piccoli che hanno assistito a questa manifestazione dopo tre anni di restrizioni e di sacrifici.

Il Sindaco Eric Pasqualon dichiara: «E’ stato un inizio con il botto. Rivedere la nostra piazza cosi? viva e piena di gente mi ha emozionato e mi ha reso ancora piu? consapevole dell’importanza di offrire ai cittadini la possibilita? di passare un’estate all’insegna degli eventi, della cultura e della socialita? in totale sicurezza. Carmignano si candida a diventare un punto di riferimento regionale per iniziative e proposte adatte ad ogni genere di eta?, costruendo un turismo alternativo che possa mettere in rete le nostre attivita? economiche e le nostre proposte culturali valorizzando allo stesso tempo le bellezze paesaggistiche del nostro territorio»

Questo primo weekend e? solo un assaggio dell’Estate Carmignanese che proseguira? con tantissime altre proposte ed eventi gia? dal prossimo fine settimana: venerdi? 1 luglio la “Notte Rosa” con circa 40 espositori e i negozi della piazza aperti per una serata all’insegna dello shopping in concomitanza dell’inizio dei saldi, e nella stessa sera ci saranno anche le finali del torneo di calcetto e due concerti live in postazioni diverse della piazza. Si continua sabato 2 luglio con la “Pink is Better”, una passeggiata non competitiva di 5 km, organizzata in collaborazione con l’Associazione Polisportiva Carmignano, tutti assieme per uno scopo benefico, la raccolta fondi per l’Associazione Altre Parole Onlus. Al termine della camminata ci sara? un concerto live tributo a Celentano e Mina.