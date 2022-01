Sala slot, manca il cartello con il numero massimo di persone ammesse: responsabile multata

Non ha messo il cartello che indica il numero massimo di persone che possono accedere contemporaneamente nella sala slot. Per questo i carabinieri hanno multato la titolare.

La sanzione

Nella notte tra giovedì 6 e venerdì 7 gennaio i carabinieri della Radiomobile hanno effettuato dei controlli per verificare il rispetto delle norme anti-Covid. Quando sono entrati all sala slot di via Borgo Botteghe a Piove di Sacco hanno notato subito una mancanza: non c’era il cartello che indica il numero massimo di persone che possono stare all’interno nello stesso momento. Hanno multato la rappresentante legale della sala scommesse, una 34enne cinese.