Minaccia il marito con il martello, poi si scaglia contro i carabinieri

Una banale lite tra marito e moglie ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Una donna di 50 anni originaria della Romania per futili motivi ha preso un martello da carpentiere e ha tentato ripetutamente di colpire il suo uomo.

I fatti

Quest'ultimo, che ha avuto la prontezza di riflessi di evitare i colpi, ha subito chiamato il 112 riferendo di essere in oggettivo pericolo e che la moglie era totalmente fuori controllo. Quando a Cartura sono arrivati i militari dell'Arma la donna, invece di scendere a miti consigli, ha aggredito e offeso anche il personale in divisa prima di rinchiudersi in camera da letto. Una volta raggiunta e resa inoffensiva, i militari l'hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale. Il marito, che per il momento non l'ha denunciata, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso. Il martello è stato sequestrato.A Cartura è giunta un'ambulanza che ha portato la donna in ospedale per alcune visite specialistiche.