Cartura piange il professor Sanavio: stava per sposarsi con la sua compagna

Un incidente, quello di sabato scorso ad Albignasego, che ha stroncato la vita del professor Marco Sanavio, che ha sonvolto due intere comunità.

Lutto

Una è quella di Due Carrare, dove esercitava come insegnante di matematica, l'altra quella di Cartura, dove Marco Sanavio è nato e cresciuto. Terzo di quattro figli, due sono sacerdoti all'estero e si sta attendendo il loro ritorno per fissare la data del funerale. Il terzo fratello, ingegnere, vive invece nel padovano. Una famiglia molto nota a Cartura, quella dei Sanavio.

Volontario

La tragedia di sabato sera oltre a stroncare la vita del quarantunenne, ha infranto anche i sogni della sua compagna, con la quale si sarebbe dovuto sposare. Anche lei, come Marco Sanavio, volontaria della Croce Rossa, si erano conosciuti proprio per questa attività comune. Molti volontari hanno ricordato la sua umanità e il suo grande impegno durante la pandemia.

Incidente

Per quanto riguarda le cause che hanno portato alla morte di Marco Sanavio, non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Gli inquirenti stanno infatti lavorando per definire l'esatta dinamica di quanto accaduto la sera di sabato 9 aprile ad Albignasego.