In auto con l'hashish, diciannovenne finisce nei guai

Continua senza sosta l'attività delle forze dell'ordine tesa a stroncare o quantomeno contenere i fenomeni di spaccio che si materializzano nella provincia di Padova. Venerdì 19 luglio i carabinieri della Compagnia di Abano hanno denunciato un giovane di 19 anni. A operare sono stati i militari della stazione di Conselve durante un servizio di pattugliamento a Cartura. Quello che preoccupa le forze dell'ordine è il fatto che l'età media degli assuntori e degli spacciatori si è abbassata ulteriormente e pare che il fenomeno continui ad espandersi nonostante le campagne antidroga che vengono promosse in ogni territorio.

Cosa è successo

Il giovane è stato fermato nella serata di sabato a Cartura mentre transitava a bordo della propria auto. Sottoposto a perquisizione personale, il 19enne, è stato trovato in possesso di tre involucri in cellophane contenenti complessivi 10,6 grammi di hashish. Quanto rinvenuto è stato sequestrato, mentre per il ragazzo è scattata la denuncia in stato di libertà e dovrà rispondere all’autorità giudiziaria dei fatti contestati. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire a quale zona del conselvano fosse destinata la droga. Si ipotizza che gli assuntori possano essere coetanei dell'indagato, ma anche ragazzi più giovani.