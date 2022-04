Casa Priscilla, il Sindaco consegna a Suor Miriam il permesso per la nuova sede

L'edificio, che in realtà sarà costruito in Alto Adige e poi assemblato in via Vlacovich dove sorgerà appunto la nuova sede, sarà completamente in legno

Con un atto simbolico, che fa però seguito a un atto formale, il SIndaco Sergio Giordani ha consegnato nella mani di Suor Miriam il documento che sancisce la possibilità di avere la nuova sede. L'edificio, che in realtà sarà costruito in Alto Adige e poi assemblato in via Vlacovich dove sorgerà appunto la nuova sede, sarà completamente in legno. Grande emozione da parte di tutti i partecipanti a questa informale cerimonia che si è svolta proprio dove sorgerà la nuova sede. Non solo suor Miriam, tutti i presenti hanno rimarcato l'importanza di Casa Priscilla. «Anche quando c'è una urgenza, e capita - sottolinea il Sindaco Giordani - di dover soccorrere madri con figli o bambini che hanno bisogno di un luogo protetto, Suor Miriam e i suoi collaboratori sono un punto di riferimento». Presente Roberto Bonetto, ex Presidente del Calcio Padova che proprio in quel periodo aveva instaurato un percorso di collaborazione tra il club e Casa Priscilla, ora candidato alle amministrative, è tra i principali sostenitori di suor Miriam. «Spero che altri imprenditori si uniscano a noi per finanziare questo progetto e realizzarlo il più velocemente possibile. A loro dico, andate ad conoscere suor Miriam, vi toccherà il cuore e non potrete dire di no, proprio come Casa Priscilla non dice mai di no a coloro che bussano alla loro porta in cerca di aiuto».