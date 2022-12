Ladri "rumorosi", il vicino chiama il 112 e scatta il duplice arresto

Doppio arresto messo a segno dai carabinieri della Compagnia di Este nella notte di Natale.

La vicenda

Tra il 25 e il 26 dicembre è arrivata la telefonata al 112 di un cittadino che segnalava rumori sospetti provenienti da una casa non distante dalla sua . L'episodio è avvenuto a Casa di Scodosia. I carabinieri della Radiomobile, intervenuti con i colleghi delle stazioni di Solesino e Vescovana hanno subito raggiunto il luogo della segnalazione. All'interno dell'abitazione hanno sorpreso due nordafricani che stavano rovistando nelle singole stanze. Ne è nata una colluttazione, i ladri, entrambi marocchini di 24 anni, hanno fatto di tutto per evitare di essere identificati. Quando ormai si sono visti braccati si sono lanciati dalla finestra, ma sono stati comunque bloccati. Sono stati trovati in possesso di attrezzi da scasso, tutto il necessario per travisarsi, cappellini e guanti, ma anche refurtiva. Sono stati resi inoffensivi e accompagnati in caserma. Al termine delle formalità di rito sono stati arrestati per furto aggravato in concorso, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e possesso ingiustificato di arnesi da scasso.