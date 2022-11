Efrem Zanardi si è arreso: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto

Ha lottato fino all'ultimo, ma dopo un mese di agonia a seguito di incidente stradale, è morto Efrem Zanardi Businaro. Aveva 71 anni. Si è spento in ospedale a Schiavonia dove era stato ricoverato dopo lo schianto avvenuto domenica mattina, 23 ottobre attorno alle 10.

Chi era

La vittima lascia nello strazio la moglie Liliana, le figlie Tamara, Ilaria ed Elena e tutti coloro che nel corso della sua vita hanno avuto la fortuna di conoscerlo e apprezzarne le qualità umane e professionali. Per quarant'anni ha gestito con la moglie un mobilificio. Appassionato di calcio, tifosissimo dell'Inter, Efrem Zanardi aveva un debole per il ciclismo e la montagna. Rimasto orfano da piccolo, ha imparato fin da subito a rimboccarsi le maniche. Aveva un amore morboso verso la sua famiglia, le figlie e la moglie erano la sua ragione di vita. Due giorni la settimana usciva per una sgambata in bicicletta con i compagni di squadra del gruppo sportivo Gs Dossi. La domenica poi c'era l'immancabile pedalata di 100 chilometri prima di far rientro a casa per il pranzo.

Tragico destino

Efrem aveva un amico fin dai tempi dell'infanzia, Walter Andreetto. Quest'ultimo negli ultimi tempi stava lottando contro una malattia devastante. Ebbene, Efrem lo accompagnava ad ogni visita allo Iov di Padova e cercava di dargli forza ogni volta che lo vedeva in crisi. Ebbene, il cuore di Walter ha cessato di battere due giorni prima dell'amico di sempre Efrem e questo ha reso la tragedia ancora più dura da digerire.

Le esequie

Il funerale di Efrem Zanardi Businaro si celebra martedì 29 novembre alle 10 nella chiesa arcipretale di Casale di Scodosia. Lunedì 28 nella medesima parrocchia è in programma un momento di preghiera per ricordare l'amico scomparso.

L'incidente

Con i suoi compagni di squadra della Gs Dossi di Ospedaletto Euganeo il settantunenne stava procedendo da Montegrotto in direzione Torreglia lungo via Caposeda. Ad un tratto una Mini che lo precedeva ha frenato di colpo. Per evitare l'impatto avrebbe effettuato la stessa manovra anche una Ford Focus che la seguiva. Il settantunenne si è trovato la Focus troppo vicina per evitarla e gli è finito addosso. Nella carambola il ciclista è finito nella carreggiata opposta proprio nel momento in cui sopraggiungeva una terza auto, una Nissan. L'impatto è stato devastante, poi il ciclista è caduto rovinosamente a terra privo di sensi.