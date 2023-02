«Caro Francesco, sei la nostra stella luminosa. E' stato un onore conoscerti»

La chiesa di Casalserugo è risultata troppo piccola per accogliere le centinaia di persone che oggi, 28 febbraio, hanno voluto rendere omaggio al piccolo Francesco Tortorelli, il bambino di 9 anni che dopo quattro anni di lotta contro un tumore, ha esalato l'ultimo respiro. Per volere di mamma e papà quella odierna non è stata una giornata di lacrime e disperazione, ma una vera e propria festa in onore del piccolo guerriero che l'8 marzo avrebbe compiuto 10 anni.

La chiesa

La canzone Supereroi di Mr.Rain ha accolto in chiesa il feretro. Fuori ad attendere Francesco migliaia di palloncini, tutti i presenti hanno tenuto in mano una gerbera. I compagni di classi della quarta elementare si sono presentati all'appuntamento i maschietti vestiti di verde, il colore preferito di Francesco e le bambine di bianco. Fuori della chiesa ha campeggiato una grossa scritta con il nome del compianto bambino circondato da tanti palloncini. Al termine della cerimonia sono volati in cielo centinaia di palloncini che simbolicamente hanno fatto compagnia a Francesco nel suo viaggio verso il Paradiso.

La struggente lettera

Nel corso della cerimonia è stato letto uno scritto fatto dai compagni di classe di Francesco. «Caro Francesco, sei la nostra stella luminosa. Abbiamo avuto l'onore di conoscerti e far parte della tua vita e possiamo solo ringraziarti per tutta la gioia e la dolcezza che ogni giorno ci hai donato. Dopo tanta sofferenza ti immaginiamo finalmente libero di correre e giocare tra i prati del cielo, proprio come abbiamo fatto insieme in questi anni quaggiù. Resterai sempre nei nostri cuori e nei nostri pensieri e anche se non potremmo più vederti come prima troveremo sicuramente il modo di salutarti: lanciandoti qualche palloncino, scrivendoti delle letterine o semplicemente urlando a squarciagola il tuo bellissimo nome».