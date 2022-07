"Topi" d'auto nella rete dell'Arma: scattano tre arresti

"Topi" d'auto nella rete dei carabinieri. Mescolandosi tra i clienti del supermercato, hanno pensato bene di rubare in due auto parcheggiate nel piazzale dell'Alì di via Leonino da Zara di Casalserugo. L'obiettivo per tre malviventi era stato quasi raggiunto, ma qualcuno si è accorto di movimenti sospetti tra i mezzi in sosta e ha chiamato il 112. Sul posto ieri pomeriggio, 23 luglio 2022, si è portata una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. I militari dell'Arma sono riusciti a bloccare i ladri mentre si apprestavano a fuggire con il bottino. In pochi minuti sono riusciti a forzare le portiere di due auto e ad asportare denaro contante per qualche centinaio euro ed effetti personali custoditi nel cruscotto. In manette con l'accusa di furto aggravato in concorso sono finiti S.A. di 34 di Stienta (Rovigo), C.R. di 23 anni di Zelarino (Venezia) e L.M. di 33 anni di Bagnolo di Po (Rovigo). I predoni, al termine delle formalità di rito sono stati associati alla Casa circondariale di Vicenza a disposizione dell'autorità giudiziaria.

La refurtiva è stata restituita ai legittimi proprietari.