Sparisce una barca ormeggiata in una canaletta: ritrovata grazie al gps

Una settimana fa, il 5 gennaio, è stato denunciato il furto di una barca a Codevigo. E' successo tutto in una canaletta al confine tra la provincia di Padova e Venezia. Oggi, 12 giugno, la refurtiva è stata recuperata e i responsabili sono finiti nei guai.

La vicenda

Nella mattinata odierna i carabinieri della stazione di Casalserugo, a conclusione delle indagini partite in tempo reale subito dopo aver ricevuto una denuncia di furto di una barca, hanno denunciato due uomini di 30 anni del posto, giardinieri sconosciuti alla giustizia. Da quanto appreso l'imbarcazione era provvista di un dispositivo gps. L'attività investigativa ha permesso di localizzarla nell'abitazione di uno dei due indagati. La perquisizione ha permesso di recuperare la refurtiva che è stata sequestrata per poi essere restituita al legittimo proprietario. Accompagnati in caserma i due responsabili sono stati denunciati in concorso per ricettazione. Indagini in corso per capire se la coppia abbia anche fisicamente commesso il furto o stesse solo custodendo la merce.