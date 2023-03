Continui maltrattamenti a mamma e papà: trentanovenne in carcere

Nel corso degli anni era diventato l'incubo dei suoi genitori. A tal punto che il giudice gli aveva inflitto la misura restrittiva del divieto di avvicinamento. Nonostante un uomo di 39 anni italiano residente a Piove di Sacco dovesse rimanere distante dalla madre e dal padre residenti a Casalserugo, in più di un'occasione i carabinieri l'hanno rintracciato vicino alla casa familiare. Della vicenda è stata messa al corrente l'autorità giudiziaria che alla fine non ha potuto far altro che provvedere al fine di tutelare la sicurezza dei genitori, vittime in passato di maltrattamenti.

L'arresto

Ieri, 25 marzo, i carabinieri della stazione di Casalserugo hanno rintracciato il trentanovenne, già noto alle forze dell'ordine, e gli hanno notificato un ordine di carcerazione emesso dall'autorità giudiziaria di Padova. L'indagato è stato accompagnato in caserma dove è stato messo al corrente della situazione e al termine delle formalità di rito è stato tradotto alla casa circondariale Due Palazzi di Padova. Di fatto avrebbe trasgredito a più riprese alla prescrizione del divieto di avvicinamento imposta dall'autorità giudiziaria.