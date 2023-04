Si fa la scorta di superalcolici a scrocco: scoperto e denunciato

In quel market di Casalserugo c'è entrato decine di volte. Era un cliente abituale, cordiale, insospettabile. Sabato 15 aprile, però, il responsabile del personale del negozio si è accorto che dietro quella persona si trovava un ladro a tutti gli effetti. Dalle immagini a circuito chiuso della videosorveglianza ha infatti notato che il cittadino di Solesino di 51 anni nascondeva bottiglie di superalcolici in uno zaino. Inevitabile l'allarme al 112.

La cronaca

I carabinieri della stazione di Casalserugo hanno denunciato per furto un cittadino italiano di Solesino. L'addetto alla vigilanza del supermercato quell'uomo lo conosceva in quanto frequentatore abituale, ma guardando nei monitor si è reso conto che il cliente stava facendo incetta di bottiglie che poi ha nascosto nello zaino. Convinto di aver agito inosservato l'indagato è uscito dallo sportello riservato a chi non fa acquisti. l sistema antitaccheggio ha cominciato a suonare e l'uomo è stato bloccato. I carabinieri dopo averlo identificato l'hanno perquisito. Sono così spuntate bottiglie di alcolici per un bottino di 202 euro. La merce è stata sequestrata per poi essere restituita ai legittimi proprietari. L'uomo, che non ha dato spiegazioni particolari sul suo gesto, è stato accompagnato in caserma e messo di fronte alle proprie responsabilità.