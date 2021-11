Caso Grafica Veneta, martedì presidio e marcia dalla sede dell'azienda fino al Comune di Trebaseleghe

«Contro ogni discriminazione, contro ogni sfruttamento negli appalti, per un sistema industriale compatibile con l’ambiente e le persone e contro il profitto fatto sulla pelle dei lavoratori, invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni sociali e sindacali a partecipare in sostegno alla vertenza per i lavoratori sfruttati di Bm Services». Il concentramento per il presidio davanti agli stabilimenti di Grafica Veneta a Trebaseleghe, in via Malcanton 2 avrà inizio alle 9 di martedì 16 novembre, ma sarà alle 11 che prenderà il via la marcia organizzata da Fiom Cgil e ADL Cobas che raggiungerà il Municipio di Trebaseleghe in Piazza Principe di Piemonte dove prenderanno la parola lavoratori, rappresentanti sindacali e personalità delle istituzioni, della politica e della cultura.

«Una giornata di mobilitazione contro il rifiuto di Grafica Veneta di prendere in carico i lavoratori espulsi dall’impianto dopo gli arresti di luglio scorso, nonostante il coinvolgimento dell’azienda dimostrato dal patteggiamento richiesto e ottenuto da due dirigenti di primo piano, con il quale riconoscevano la sostanziale fondatezza delle accuse a loro rivolte e contrariamente a quanto detto, in un primo tempo, nelle trattative al tavolo della vertenza in Prefettura - scrive Cgil in una nota - una responsabilità, quella di Grafica Veneta che emerge in maniera chiara ed inequivocabile dalle carte processuali, alla faccia di quel che ha successivamente dichiarato il Presidente Fabio Franceschi in un’intervista a “La Stampa” dai toni e contenuti decisamente razzisti e offensivi, dove ha insistito col rovesciare la realtà dichiarando l’estraneità della sua azienda in merito ai reati contestati».