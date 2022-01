Caso Tindaci: la clamorosa rivelazione del medico intervenuto sul luogo dell'incidente

La famiglia Tindaci lotta per dimostrare, mettendo a disposizione prove e testimoni che vengono sistematicamente ignorate, che loro figlio Mattia non poteva essere alla guida dell'auto. Le parole del dottor Paolo Tognato confermano questa tesi. Eppure, per 17 anni, nessuno lo ha mai voluto ascoltare