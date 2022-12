Caso Tiveron, il Pm Dini chiede tre anni e mezzo per il professor Montisci e otto mesi per il dottor Miazzo

Per la sentenza bisognerà attendere la prossima udienza, ma c'è la richiesta di condanna da parte del Pm Dini ai danni del professor Massimo Montisci, 59enne già direttore dell’Unità operativa di Medicina legale dell’Università di Padova e del medico del Suem Giacomo Miazzo, 40enne di Padova.

Montisci e Miazzo

Per il primo, il professor Montisci, la richiesta è di 3 anni e 6 mesi di carcere per i reati di frode processuale e favoreggiamento, mentre invece è stata chiesta l’assoluzione per la contestata truffa e il reato di falso ideologico. Per Miazzo richiesti invece 8 mesi di reclusione. Per il Pm Dini il professore avrebbe manipolato la perizia per compiacere l'allora direttore della sanità veneta, Domenico Mantoan e il suo autista che essendo uomo a stretto contatto con l'importante dirigente era anche il custode dei suoi "segreti".

Tiveron

La vicenda è nota e riguarda morte del 72enne Cesare Tiveron, avvenuta il 13 settembre del 2016 in via Gattamelata davanti alla sede dello Iov. L'uomo fu investito da un'auto della Regione sulla quale viaggiava l'ex capo della sanità veneta, Domenico Mantoan. Il professore, avrebbe ostacolato l'indagine per il delitto di omicidio stradale, affermando il falso sulle cause della morte di Tiveron. Secondo la perizia del medico legale che la eseguì, appunto Montisci che non avrebbe dovuto essere in servizio quel giorno, 71enne Cesare Tiveron sarebbe deceduto non a causa dell’impatto con una vettura in uscita dal cancello dello Iov ma per dissecazione aortica proprio al momento dell’incidente.