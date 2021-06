Incendio in un casolare: il fuoco si è propagato da alcuni bancali bruciati lì vicino

Dopo aver bruciato alcuni bancali non si è accorto che le fiamme avevano attecchito sull’erba secca. E piano piano l’incendio si è sprigionato aggredendo il casolare.

L’incendio

Nella notte tra mercoledì 2 e giovedì 3 giugno, poco prima dell’una, un incendio è divampato all’interno di un casolare diroccato in via Visentin, a Camposampiero. I vigili del fuoco si sono occupati delle fiamme mentre i carabinieri rintracciavano il proprietario dello stabile, un 65enne di Camposampiero. Il casolare, già inagibile, ora ha anche dei gravi danni alle travi in legno. Il 65enne ha spiegato ai carabinieri che quel pomeriggio aveva bruciato alcuni bancali adiacenti al casolare e non si era accorto che alcune scintille avevano intaccato l’erba secca circostante, arrivando fino al casolare.